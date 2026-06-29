サッポログループでは7月からの事業持株会社体制への移行を控えた6月23日、全国のグループ社員による社内イベント「One SAPPOROアッセンブリー」を実施した。事業持株会社化に向けて、グループや部門の枠を越えた一体感の醸成や「One SAPPORO経営」の全社的なマインドセットを目的に開催。当日は会場に集まった約2550人のほか、オンラインでも社員らが参加。また海外のグループ会社から加・スリーマン社や米・サッポロUSA社などの