28日、秋田市八橋地区でクマの目撃が相次ぎました。秋田中央警察署の調べによりますと28日午前5時15分ごろ、秋田市八橋鯲沼町の市道で山王方向に走っていくクマ1頭を、散歩をしていた秋田市の60代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは10メートルほどで、通称新国道沿いにある住宅地です。付近には飲食店や自動車学校などがあり、西側に隣接した地域には八橋小学校があります。一方