日本テレビは29日、『FIFAワールドカップ2026』決勝トーナメントの中継カードを発表した。グループステージ終了を受け、決勝トーナメントから注目の6試合を日本テレビ系全国ネットで生中継する。【写真】泣けるわ！！盟友・吉田麻也と熱い抱擁を交わす瞬間など貴重ショットを公開した長友佑都■メッシ、C・ロナウドら注目カード続々【決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）】7月1日(水)午前1：39〜コートジボワール×ノルウェー