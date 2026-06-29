「ヤクルト４-３中日」（２８日、神宮球場）ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」のメンバー、ＳＵＺＵが始球式に登場。美しいワインドアップのフォームにファンの反響が集まった。「ＬａｄｉｅｓＤａｙ」として開催されている３連戦の最終日。華やかなピンクのユニホームの裾を結び、腹筋を覗かせるスタイルで登場したＳＵＺＵ。振りかぶって打者を見つめる姿は本格派左腕そのものだ。ネットでも「フォームまで本格的でファン