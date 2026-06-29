スペインのスポーツ紙「マルカ」が28日、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメンの日本対ブラジルの勝敗予測を発表しました。マルカがチェスに由来する独自の採点システムで算出した確率によりますと、29日にアメリカ・ヒューストンで行われる「日本対ブラジル」の試合で、2回戦に勝ち上がる確率はブラジルが63.9％、日本は36.1％とブラジルが優勢です。しかし、記事は「これは決して小さな差ではないが、試合の勝敗を決定づける