竹を食べる「珍珍」と子どもたち。（４月２９日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都6月29日】中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、米国から返還されたパンダ「珍珍（ジェンジェン）」が子どもたちと一緒に竹を食べる姿が撮影された。