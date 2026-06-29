ガラス越しのシャンシャン。（４月２７日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都6月29日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、ガラス壁の向こうを歩く日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）がカメラに捉えられた。