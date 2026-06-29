群馬県伊勢崎市内の書店で、スマホを使ってスカートの中を盗撮したとして前橋市役所の職員の男が逮捕されました。前橋市役所職員の逮捕は2日連続です。警察によりますと、前橋市役所に勤務する小柳友則容疑者は今月13日、伊勢崎市内の書店で、自身のスマホをスカートの中に差し込み、盗撮した疑いが持たれています。28日、伊勢崎市内のショッピングモールで、別の盗撮の疑いで通報されていた小柳容疑者のスマホの中身を警察が調べ