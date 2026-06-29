「ME:I（ミーアイ）」のSUZUさんが始球式に登場■ヤクルト 4ー3 中日（28日・神宮）人気ガールズグループの「ME:I（ミーアイ）」のSUZUさんが28日に神宮球場で行われた中日戦で始球式を行った。ピンクで決めたビジュアルに「とってもかわいい」というファンの声が相次いでいる。ピンクのユニホームを着用し、髪もリボンも同色カラー。へそ出し、ゆったりパンツ姿でマウンドへ向かった。サウスポーのSUZUさんは大胆なワインド