海水浴シーズンを前に、京都府京丹後市の海岸では一斉清掃が行われました。 京丹後市の葛野浜海水浴場と隣の箱石浜海水浴場では、地元の参加者らが落ちているプラスティックゴミや海藻を集めていきます。 海岸には年間を通してゴミや漁でつかうロープなどが流れ着くため、安全に海水浴を楽しんでもらえるようにと、海開き前のこの時期に毎年行われています。 （日本一の砂浜海岸づくり実行推進会議メンバー）