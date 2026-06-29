◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ最終日（2026年6月29日千葉県カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）第3ラウンドが終了した時点で、68で回った稲垣那奈子（25＝三菱電機）と、70で回った朴荽径（26＝韓国）が通算8アンダーで首位に並んだ。高志ウォン（22＝韓国）、阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）が7アンダーで1打差の3位につけた。申ジエ（38＝韓国）、菅楓華（21＝ニトリ）、小林光希（24＝