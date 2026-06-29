スウェーデン戦で先制ゴールを決める前田大然（左）＝25日、ダラス（共同）26日午前にNHK総合で放送されたサッカー・ワールドカップ日本―スウェーデン戦の平均世帯視聴率（速報値）は関東地区で35.0％、関西地区で34.6％だったことが29日、ビデオリサーチの調査で分かった。試合は26日午前8時から行われ、1―1で引き分けた。瞬間最高視聴率は関東が37.8％で、前半が終わる頃だった。関西は37.4％で、試合終了の時間帯だった。