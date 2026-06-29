２８日午後９時１５分頃、茨城県牛久市南の市道で、自転車に乗っていた近くの小売業の女性（５０）が後ろから来た軽トラックにはねられた。女性は胸などを強く打ち、搬送先の病院で約４時間後に死亡した。県警牛久署は、軽トラックの運転者の呼気から基準値以上のアルコール分が検出されたとして、同市、配管工の男（３９）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）と道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕