資料 津山市は6月27日に津山市奥津川の県道450号でツキノワグマの痕跡が見つかったため、花火による追い払いを行ったと発表しました。 県の職員が確認したところ、足跡の様子から親子２頭のツキノワグマとみられるということです。 見つかったのは津山市の北東部で、市は地元の住民や近隣の小中学校へ注意を呼び掛けています。市内でのツキノワグマの出没情報は2026年度、９件目になります。 津山市は、 ・目撃情報が