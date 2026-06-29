千葉県市川市の市民栄誉賞を贈られ、花束を手に写真に納まる中井亜美選手＝29日午前、市川市役所ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手（18）に、千葉県市川市が29日、市民栄誉賞を授与した。記念の盾と花束を受け取った中井選手は「ありがとうございます。皆さまの応援のおかげで銅メダルという素晴らしい結果を残せてうれしい」と笑顔で話した。中井選手は市川市在住で、市立