27日午前、由利本荘市岩城勝手の道路でクマが目撃されました。由利本荘警察署の調べによりますと27日午前10時40分ごろ、由利本荘市岩城勝手字前砂沢の道路を横断するクマ1頭を、付近を歩いていた由利本荘市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約50メートルで、近くには国道7号が通っています。