パレモ・ホールディングスは急反落。２６日の取引終了後、２７年２月期第１四半期（２月２１日～５月２０日）の連結決算を発表した。売上高が３３億６１００万円（前年同期比０．７％減）、営業損益が３０００万円の黒字（前年同期は１４００万円の赤字）だった。第１四半期に各損益で黒字転換を達成したものの、同時に子会社パレモの６月度（５月２１日～６月２０日）既存店売上高が前年同月比７．３％減だっ