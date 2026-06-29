暁飯島工業は大幅反発している。午前１０時ごろに、２６年８月期の単独業績予想について、売上高を９３億円から９５億円（前期比４．０％増）へ、営業利益を１０億円から１３億５０００万円（同１９．９％増）へ、純利益を７億円から９億５０００万円（同１９．３％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を９５円から１３５円（前期１１０円）へ引き上げたことが好感されている。 売上高が想定していた出来高を若干上