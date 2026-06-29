７月３日、フジテレビ系で深夜２３時３０分から「逃げ上手の若君第一期」第十二回を放送する。大人気歴史スペクタクル漫画がアニメ化！鎌倉幕府滅亡の後、北条家の生き残り・北条時行が動乱の世を駆け抜ける！ 第十二回「がんばれ時行、鎌倉奪還のその日まで」 時行（ときゆき）と諏訪神党・四宮左衛門太郎（しのみや・さえもんたろう）の説得を受け、川中島からの撤退を決めた保科軍。 しかし、悪辣（あくらつ）な国