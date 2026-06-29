28日夕方、大阪市の工場で火事があり、男性1人がケガをして病院に搬送されました。 もくもくと上がる黒い煙。屋根からは、赤い炎も確認できます。28日午後5時半ごろ、大阪市東淀川区にある強化プラスチック製品などを製造する関西レジン工業で「2階建ての裏手から炎と煙が見えます」と近くに住む人から通報がありました。 火は約1時間半後にほぼ消し止められましたが、工場のほか、隣接するマンションなどにも延焼しあわせて約10