茨城県牛久市で軽トラックが自転車に追突し、50歳の女性が死亡しました。警察は、軽トラックを運転していた男を過失運転致傷などの疑いで逮捕しました。【映像】軽トラックが自転車に追突した現場の様子警察によりますと、きのう午後9時半ごろ、牛久市さくら台の市道で軽トラックが前を走っていた自転車に追突しました。自転車に乗っていた長野幸子さん（50）は頭を強く打ち、病院に搬送されましたがその後、死亡しました。