群馬県伊勢崎市の書店で、前橋市役所職員の男が女性の下着を盗撮したとして逮捕されました。【映像】盗撮疑いで前橋市役所の職員を逮捕前橋市役所職員の小胗友則容疑者（42）は、今月13日、伊勢崎市内にある書店で女性のスカートの下にスマートフォンを差し入れ、下着を盗撮した疑いがもたれています。警察によりますと、28日、伊勢崎市内の複合型商業施設から「盗撮の被疑者を確保した」と110番がありました。施設