週明け29日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝161円台後半で取引された。午前10時現在は前週末比15銭円安ドル高の1ドル＝161円77〜78銭。ユーロは21銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円22〜26銭。月末で国内輸入企業による決済のためのドル買い円売りが見られたが、政府・日銀による為替介入への警戒感から円の下げ幅は限定的だった。市場では「為替介入の行方に関心が向いている」（外為ブローカー）との声があった