◇米男子ゴルフ下部ツアーメモリアル・ヘルス選手権最終日（2026年6月28日米イリノイ州パンサークリークCC＝7258ヤード、パー71）最終ラウンドが行われ、59位から出た石川遼（34＝CASIO）は8バーディー、1ボギーの64をマークし、通算16アンダーで33位に入った。55位で出た杉浦悠太（24＝フリー）は71で回り、10アンダーで60位に終わった。