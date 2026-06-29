29日早朝、岐阜市の衣料品店に男2人が侵入し、車で逃走する際、警備員を数メートルひきずり走り去りました。警察が強盗事件として調べています。 29日午前5時ごろ、岐阜市金宝町の衣料品店に2人組の男が侵入し、警備会社の警報装置が感知しました。 現場に駆けつけた男性警備員が、店の外で車に乗り込む男らを目撃して制止しようとしましたが、振り切られて車はそのまま走り去りました。 男性警備員は5メ&#