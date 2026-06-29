◆女子プロゴルフツアーアース・モンダミンカップ最終日（２９日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）ツアー史上５度目の月曜決戦が進行中。第３ラウンドの残りが午前６時半にスタートし、同９時５８分に終了した。５位で出たツアー１勝の稲垣那奈子（三菱電機）が６８で回り、７０の朴ヒョン径（パク・ヒョンギョン、韓国）と通算８アンダーでトップに並んだ。韓国のコ・ジウォンが６７と伸ばし、７