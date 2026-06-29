兵庫県の住宅で66歳女性の焼死体が発見された。寝たきりの夫は「自分が死ぬために火をつけた」と訴えるが、捜査線に浮上したのは「意外な人物」だった――。1949年に起きた事件の発端を、鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©getty◆◆◆焼死体として発見されたのは⋯1949年（昭和24年）6月