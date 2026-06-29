大谷翔平に顔がそっくりとSNSで話題になり、ものまねタレントへと転身した大谷似翔平さん。もともと野球が嫌いだったという彼は今、年に複数回アメリカへ飛び、ドジャースタジアムに通い続けている。そこで待っていたのは、想像をはるかに超える体験の数々だった。【写真】「めっちゃ似てる！！！」「どっちがどっち!?笑」大谷翔平＆そっくりさんの比較ショット監督から「ショーヘイ！」、選手にも顔を覚えられる似翔平さんは2