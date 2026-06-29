「あの大会は、今もずっと忘れられないですね」【超激レア画像】「今とはまるで別人」「可愛すぎる！」10代の“あどけない”鈴木彩艶、スウェーデン戦で見せた“神セーブ”も…この記事の写真を一気に見る鈴木彩艶（23）が言うあの大会とは、2024年のアジアカップのことである。カタールW杯をベスト16で終え、チームをビルドアップさせていく途上での大きな大会で、鈴木は日本代表の正GKの座を任された。だが、イラク戦でクロ