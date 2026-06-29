契約書に記されたわずか1行の条項が、一人の選手の運命を劇的に変えるとしたら、あなたはどう感じるだろうか。【超激レア画像】ユニフォーム姿とはまるで別人…“慶應ボーイ”塩貝健人21歳の「ギャップがすごい」私服姿を見る少年時代「落ちこぼれ」と呼ばれた塩貝健人（21）。慶應義塾大学を休学して欧州へ渡り、瞬く間にサッカーW杯日本代表へと上り詰めた。 その鮮やかなステップアップの裏には、代理人が仕掛けた緻密な「