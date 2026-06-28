とちぎテレビ さくら市の博物館では、少し背筋が凍るような夏休みにぴったりの企画展が開かれています。 エントランスでこちらをじっと覗き込む大きな妖怪。 さくら市ミュージアムー荒井寛方記念館ーで開催されているのは、「妖怪ミュージアム」です。 香川県の小豆島にある妖怪美術館の協力を得て、約１５０点の作品が展示されています。 さくら市出身の日本画家、荒井寛方の絵画と妖怪美