とちぎテレビ 陸上自衛隊宇都宮駐屯地で２８日、この春入隊した自衛官候補生の修了式が行われました。 修了式に出席したのは、栃木県内出身で、この春入隊した１８歳から２５歳の、自衛官候補生２１人です。 修了式では、候補生ひとりひとりの名前が読み上げられ、全員に修了証が授与されたあと、候補生を代表して、野口 侑我さんが訓練の修了を報告しました。 また、東部方面特科連隊副連隊長の中橋 慎一２等陸佐が