とちぎテレビ ８月８日に開催されるうつのみや花火大会を前に、子どもたちが描いた花火の絵の展覧会が宇都宮市で開かれています。 会場一面に広がる大輪の花火。子どもたちが描いた花火の絵、２３５０枚が飾られています。 この展覧会は、子どもたちに夜空に咲く花火の魅力を知ってもらおうと、花火大会が復活した２００７年から毎年行われています。 作品のうち抽選で選ばれた１０点は、８月８日のうつのみや花火大