シャボン玉石けんは29日、製造・販売する「無添加せっけんシャンプー専用リンス」の一部製造品において、無香料商品にもかかわらず香気成分が検出されたことから、自主回収すると発表した。【画像】対象商品およびロット番号同社は「当該商品は自社工場での製造を主としておりますが、近年の需要増に伴い、一部の製造を委託先工場にて行っております。この度、当該工場で製造した製品から、香気成分が検出されました。現時点で