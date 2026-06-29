〈「落ちこぼれ」と呼ばれた“慶應ボーイ”塩貝健人21歳は、なぜW杯日本代表に選ばれたのか？ 森保監督が評価した「5大リーグ挑戦」までの大逆転人生〉から続く選手にとって、移籍金が発生する場合としない場合、どちらが有利な条件を引き出せるか想像がつくだろうか。【貴重画像】「試合中とは表情が違いすぎる…」久保建英も中村敬斗もニッコニコの笑顔…瀬古歩夢と日本代表メンバーの“仲良しショット”を見る高額な移籍金