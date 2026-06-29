秋田市寺内地区で27日から29日にかけてクマの目撃が相次いでいます。目撃されているのはいずれも住宅などから数メートルの場所です。秋田臨港警察署の調べによりますと27日午前11時15分ごろ、秋田市寺内神屋敷の空き地にクマ1頭がいるのを、家にいた80代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは10メートルほどで、通称旧国道の西側の住宅と林が混在している地域です。隣接した地