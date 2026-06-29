性的マイノリティをテーマにした国際映画祭がタイで開かれ、日本からはMBSのドキュメンタリー映画『94歳のゲイ』が上映されました。 タイの首都、バンコクでは性的マイノリティをテーマにした国際映画祭が開かれていてアメリカやドイツ、南アフリカなど、世界各国から厳選された17作品が上映されています。 日本からは、MBSの『94歳のゲイ』が選ばれ、監督も招待されました。 （『９４歳のゲイ』監督・吉川元