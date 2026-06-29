佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の29日の天気をお伝えします。「気温はどうなのか?」 29日の最高気温は福岡市や北九州市で28℃、久留米市や佐賀市では32℃の予想です。内陸の地域では朝と日中の気温差が12℃前後になります。服装選びにご注意ください。 「天気図」 29日は梅雨前線が鹿児島県本土の南にあります。福岡県や佐賀県は前線の影響を受けず、一日を通してよく晴れるでしょう。 「