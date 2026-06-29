２８日午後３時半頃、青森市荒川の八甲田山系で遭難者を捜索していた青森県警ヘリが、上空から「人らしきもの」をかんでいるクマを発見した。現場近くでは、同日にタケノコ採りのために入山した黒石市の会社員男性（６３）の行方がわからなくなり、県警が捜索していた。２９日午前９時半から捜索を再開している。２１日には、青森市の会社員男性（６８）も「タケノコを採りに行く」と家族に伝えた後に連絡が取れなくなっており