フォークシンガー松山千春（70）が29日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。20日に老衰のため91歳で死去した美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんをしのんだ。「美輪さんは100（歳）や150（歳）は生きると思ってたよな。そうじゃなきゃおかしいだろって思ってたよな」としみじみ切り出した。「やっぱり印象に残っているのはその歌い方。シャンソンを超えた、なぁ。