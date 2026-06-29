27日未明、三重県津市の国道で普通自動車を運転中、自転車に衝突し、乗っていた男性にケガを負わせたにも関わらずそのまま逃走したとして、ひき逃げなどの疑いで三重県警の職員の男が逮捕されました。逮捕されたのは三重県警職員、中川幸喜容疑者（55）です。調べによりますと、中川容疑者は27日午前1時20分頃、津市久居北口町の国道165号で普通自動車を運転中、前を走る自転車に衝突。自転車に乗っていた派遣社員の52歳の男性にケ