7月1日の「井村屋あずきバーの日」を前に、小豆のパワーで暑い夏を乗り切ってもらおうと、27日、全国各地であずきバーの無料配布が行われました。このうち、名古屋市のイベント会場では元・中日ドラゴンズ投手岩瀬仁紀さんのトークショーが行われました。アズキが大好きだという岩瀬さんは「子どもの頃は冷凍庫に必ずあずきバーが入っていた」と明かし、「これまでに1万本くらいは食べている」と会場の笑いを誘っていました。この