食や文化など沖縄県の魅力を紹介するフェアが、三重県をはじめとする中部地域のイオンとイオンスタイルで開かれています。このうち、名古屋市のイオンモール熱田では、首里城の復興状況や沖縄県の観光スポットを紹介するコーナーのほか、土産物として人気の高い「ちんすこう」のすくい取りや、シーサーの絵付け体験などが行われ、訪れた人たちが沖縄の魅力の一端に触れていました。このイベントは、6月28日までイオンモール熱田で