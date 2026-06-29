女優の市川由衣が２９日、新事務所「アミューズクリエイティブスタジオ」に所属することを発表した。インスタグラムを更新し、「私、市川由衣は、６月２９日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました」と報告。「心機一転、新たな気持ちで精進して参ります」と伝えた。市川は５月３１日にＳＮＳで「本日５月３１日をもちまして所属事務所研音を退所いたします。」と１５年所属した「