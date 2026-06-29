けさ、近鉄京都線の京都駅構内で、普通列車が脱線しました。乗客らにけがはないということです。線路から大きくずれて停車した車両。近畿日本鉄道によりますと、午前5時13分頃、近鉄京都線の京都駅構内で、始発の京都発・橿原神宮前行きの4両編成の普通列車が脱線しました。列車には乗員乗客32人が乗っていましたが、ホームを出てすぐの場所での脱線だったため、係員が徒歩で駅まで誘導し、けがはなかったということです。この脱線