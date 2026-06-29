6月29日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 今日は1日晴れの天気が続き、降水確率は0%から10%で雨の心配はほぼなさそうです。夕方から多少雲はかかりますが、日中は日差しがたっぷりの洗濯日和となります。梅雨前線の北側に乾いた空気が入っているため、カラッとした貴重な梅雨の晴れ間です。今朝の最低気温は熊本市で19.8℃、阿蘇市乙姫で15.8℃でした。日中