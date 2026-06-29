発達障害がある子どもの海外留学支援をうたう会社の元代表の女が、50代女性から約1900万円をだまし取った疑いで逮捕された。女は医師の資格がないにもかかわらず診断書を交付し、実在する学校への留学を勧めていたという。海外留学支援うたい50代母親から1900万円詐取か26日午前9時ごろ、東京湾岸警察署でカメラがとらえたのは、発達障害がある子どもの海外留学支援をうたう会社の元代表・加藤永江容疑者（57）だ。50代の女性から