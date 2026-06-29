グラビアアイドル百瀬せいなが28日までにインスタグラムを更新。セーラー服姿をアップした。百瀬は「のらりくらりちらり」とコメントし、セーラー服姿を投稿。百瀬はスカートをめくり上げ、白いドット柄のランジェリーをちらりと露出させている。この投稿にフォロワーからは「今流行りのAIかとおもた」「背徳感がたまらないッ」「たまらんたまらん〜」「うわぁおっ」とコメントが寄せられている。