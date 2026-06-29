歌手でタレントの荒木由美子（66）が28日、自身のインスタグラムを更新。朝食の作り方を明かした。動画で軽くトーストしたパンにレタスを敷いて、コロッケを乗せ、ピクルスをトッピング。もう1枚のパンではさんで出来上がり。「日曜日、まだ少し雨が降ってますね。ゆっくりパンでも食べましょう」と書き込んで、かぶりつくショットをアップした。この投稿に「とてもおいしいそうですね」「マヨか、ソースか？コーヒー、紅茶、牛