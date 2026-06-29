グラビアアイドル林未珠（はやし・みじゅ、28）が28日にインスタグラムを更新。ビキニ姿の自撮りをアップした。林は「今年の夏は外で水着を着ることがあるでしょうか」とコメント。室内での鏡越しの自撮りをアップした。林は青色のビキニを着用しており、Iカップの豊満なバストをあらわにしている。この姿にフォロワーからは「素晴らしいボディ」「官能的ビジュ」「肌がキレイ」「素晴らしい」とコメントが寄せられている。林は98